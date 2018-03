Päästeamet avab põgenemistoa

Projekti eesmärk on tegevuse ja ülesannete abil tõsta päästeteemalist teadlikkust. Tre Raadio seltskond, kes oli just ohutuskoolituse põgenemistoa näitel läbinud, sõnas üksmeelselt, et rännak oli õpetlik ja unustatud teadmised tuletati meelde, näiteks kuidas kontrollida suitsuandurit. "Iga puuhalu tuleb hakata vaatama ükshaaval, sest äkki seal on peidus mingi informatsioon," naljatas üks pundi liikmeid.