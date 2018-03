Pärnu tüdrukud tõid koolinoorte äriideede konkursilt võidu

Neli viienda klassi tütarlast lähtusid idee arendamisel praktilisest vajadusest. “Mida kinkida, kas kingisaaja selles ei pettu, kui helistada ja küsida on üllatus ju rikutud,” jutustas Karu. “Nemad mõtlesid, et oleks hea, kui oleks olemas avatar, mis esindaks innimese maitset ja stiili, näiteks pildistad asju, paned need kuskile üles ja siis ütled, kas need meeldivad või ei ning teised näevad seda.” Selle põhjal saavad teised juba aimata, mida kellelegi kinkida võiks.