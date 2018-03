Galerii: kondiitriõpilased valmistasid pühade puhul vahvaid martsipanijäneseid ja isuäratavaid torte

"See paneb õpilasi pingutama ja õpilastele väga meeldib erilisteks puhkudeks küpsetada," avaldas Jürgens. "See on väga pikk protsess. Täna alustasime kell 11.30, aga tegelikult oleme mitu päeva selleks tööd teinud. Martsipanikujukesi hakati tegema juba nädal või poolteist varem. Koogid on muidugi tänased," täpsustas Jürgens.