Türi-Tori kiirlaskumine võib kaks nädalat edasi nihkuda

"See on teoreetiline võimalus," ütles paadimaratoni korraldava MTÜ Matkahundi juhatuse liige Koit Raud. "Valvame usinalt jõge ja ülemine ots on tegelikult juba lahti."

Raua sõnutsi on suur lootus, et üritus toimub ikka väljahõigatud ajal, sest juba paari päeva jooksul lubab ilmateade vihma ja märksa kõrgemaid temperatuure kui seni: see tähendaks, et viimanegi lumi sulab, veetase tõuseb ja loodetavasti lammutab ka jää lõplikult.

"See on ikka üsna pude juba," hindas Raud jääolusid. Ta selgitas, et praegu hoiatakse eeskätt seepärast, et õhkõrn võimalus selleks ikkagi on ja kõik registreerunud ootavad pikisilmi infot.