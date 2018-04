Pesunööril rändnäitus jõuab Kilingi-Nõmmele

Näitusel on väljas 14 eriilmelist näidet Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud teadmistest, oskustest, kommetest ja tavadest. Igaüks neist on oma kogukonnale armas ja oluline. Näitusekülastaja saab muu hulgas aimu nii seto kirmasest, ukrainlaste lihavõttekombestikust kui sellest, kuidas muhulased on oma keele püsimise eest seisnud. Kõiki neid näiteid ühendab asjaomaste inimeste soov teadmisi ja tavasid hoida ja järeltulevatele põlvedele edasi anda.