Ajakirjanikud otse-eetris: noored ja kevad Pärnu peal

Jutud alla 14aastaste noorte kambast tundusid algul ebareaalsena, kuid on selgunud, et linnas liigubki ringi sedalaadi seltskond, kes kaaskodanike elu põrguks teeb.

Tegemist on eksiteel noorte inimestega, keda oleks vaja juhtida tagasi õigetele rööbastele, aga selleks läheb tarvis oskuslikku nõuandjat-pöörmeseadjat. Teismeliste äärmuslik karistamine poleks lahendus. Noori ei tohi hätta jätta, aga küsimus on, kuidas neile ligi pääseda. Ajakirjanikud nõustusid, et noortekampa ei tohi võtta lootusetu juhtumina, vaid tuleb üritada nende käitumist muuta.

Hea on see, et inimesed on hakanud päästeteenistusele märku andma, kui nähakse inimesi jääl ajal, mil jõele minek on keelatud. Hoolimata aprilli alguse ootamatust lumesajust on kevadet tunda rändlindudest ja tärkavatest lilledest.