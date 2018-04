Hajaasustuse programm ootab esmaspäevast taotlusi

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega alal elavatele peredele head elutingimused ja sellega aidata kaasa elanike arvu püsimisele nendes piirkondades. Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotut. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse autonoomsete elektrisüsteemidega seotud toiminguid.

Projekti maksimumtoetus programmist majapidamise kohta on 6500 eurot, mille hulka loetakse viiel eelmisel kalendriaastal saadud toetuste summad.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 protsenti projekti kuludest ning töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti suhtes on tehtud rahastusotsus ja toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on mõnel juhul abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.