Galerii: Veteranide auks jooksis ligemale 200 inimest

“Tundub, et pärnakad võtsid meid väga hästi vastu, kohalikku rahvast oli kõvasti ning lapsigi oli palju kohal,” sõnas ürituse üks korraldajatest, kindralmajor Valeri Saar. “Väga head meelt tegi kindlasti ka see, et meiega võttis ühendust Maarjakodu juhataja ning kellega koos tulid täna kohale 15 sealset elanikku, kes, küll igaüks oma tempoga, läbisid samuti teistega koos distantsi.”