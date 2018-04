Pärnus purunes ligemale 130aastane soojarekord

"Tõesti väga soe oli see päev. Eriti Lõuna-Eestis, kus lõunakaare tuul ei jahutanud nii nagu Tallinnas," ütles ilmateenistuse valvesünoptik.

Ilmateenistuse esindaja märkis, et senini on olnud nii soe ilm alates 12. aprillist, kui õhutemperatuur on üle 20 kraadi tõusnud.