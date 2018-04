Paikuse politseikool sai uuendatud taktikamaja

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik tõdes, et Paikuse taktikamaja laiendus on märgilise tähendusega. "Me peame kadettidele looma parimad õpivõimalused. Meil on juba olemas lasketiir, nüüd sai valmis taktikamaja. Ootel on autodroom, mille rajamisega soovime alustada juba järgmisel aastal," kõneles ta.

Raigi ütlust mööda on taktikamaja laienduse puhul kõige olulisem see, et uus hoone võimaldab teha harjutusi eri korrustel.

Paikuse politseikooli taktikamaja. FOTO: Sisekaitseakadeemia

PPK direktor Kalvi Almosen selgitas, et säärane hoone võimaldab tulevastel ja praegustel politseinikel harjutada ülesannete lahendamist reaalsusega sarnastes tingimustes.

"Varem puudus väljaõppeks sobiv koht. Kui me soovisime harjutada treppidel ja korrusmajades liikumist, pidime seda korraldama kooli treppidel, mis aga ei taganud küllaldast kvaliteeti," nentis Almosen. Ta lisas, et õnnetuskohale lähenemine on politseiniku töös üks olulisi taktikalisi oskusi.