Pärnu rand tunnistati sinilipuvääriliseks

Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand või väikesadam on keskkonnasäästlikult majandatud, puhas ja turvaline. Linnavalitsuse teatel on lipu saamise eeldused on hooldatud, keskkonna- ja inimsõbralik rannaala, eelmise nelja suplushooaja jooksul võetud suplusvee analüüside nõuetele vastavus ja keskkonnaalase teavituse olemasolu.