Aktuaalne Pärnumaal: Mida tähendab Siil Pärnumaa elanikele?

Kivimäe tõdes, et tänavune Siil on ligikaudu 15 000 osalejaga suurim senini toimunud kaitseväe õppus, kuhu on kaasatud nii Eesti kaitsejõud kui ka liitlased. Pärnumaal on enim harjutustel osalejaid tema väitel kaitseliidust kuid kohale on tulemas ka Kuperjanovi pataljon. Ta selgitas, et tõsisem tegevus maakonnas algas alles täna üksuste formeerimisega ning osalisi on siin umbkaudu 1000.