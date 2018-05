Piltuudis: purskkaevudel lendas punn eest

„Lastepargi purskkaevul on talve jooksul mõned plaadid lahti löönud. Need on vaja korralikult tagasi panna,” kirjeldas Kinbassi tegevjuht Toomas Saare töökorda seatud fontäänide seisukorda.

Saare jutu järgi on Rannapargi purskkaevu pumba alus läbi roostetanud ja see vajab väljavahetamist. Rannapromenaadi alguses asuvatel purskkaevudel on tuksis automaatika, keskmisel purkkaevul on viga saanud toitekaabel ja ümmargusel purkkaevul on katki plate.