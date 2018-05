Ajakirjanikud otse-eetris: Hirvela hädad ja kas pressiteatest piisab elanike teavitamiseks

Kolmekorruselise korterelamu taastamistööd on toppama jäänud, sest kindlustus ei kompenseeri maja taastamist praeguste nõuete kohaselt, vaid annab raha üksnes hoone senisel kujul taastamiseks ehk see ehitataks üles kõigi ehituslike puudustega, mille tulekahju paljastas.

Ajakirjanikud nentisid, et inimesed on lõksus. Osalisi on selles loos palju ja pole teada, kes vastutab. Matt tõi esile, et praegune Tori vald ei taha omast taskust puudu olevat summat kinni maksma, vaid leiab, et kindlustus peaks seda tegema, aga sellegipoolest pole vallavalitsus inimesi üksi jätnud. Vald tellis ja maksis kinni tuleohutusauditi kõigile Hirvela majadele ja maksis põlenud maja taastamistööde eelprojekti eest.