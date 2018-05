Kandideerida võib ja peab

Viivika Orula, turismiedendaja

Viivika Orula FOTO: PP

Mina arvan, et kandideerida võib ja kandideerima peab. Oluline pole lõpuks isegi mitte see, kas me tiitli saame, pigem sunnib see kandiderimisprotsess vaatama üle kultuuri praeguse olukorra Pärnus, aga olulisem veel: paneb mõtlema, kuhu me jõuda tahame järgmiste aastate jooksul.

Meil on päris hästi arenenud kultuuriürituste korraldamise infrastruktuur. Kontserdimaja, teater, kino, raamatukogu, staadion, ringrada. On palju rahvusvahelisi üritusi. Kaasa aitab meie elukeskkond roheluse, mere ja jõega. Ehk väljapoole vaadates pole meil vaja silmi maha lüüa ja kandideerimiseks on põhjust.

Meie nõrkus on suure visiooni puudumine. Kandideerimisprotsessi üks eesmärke võikski olla see välja mõelda. Me Pärnus oleme väga orienteeritud turismile (mina ju ka) ja mõnikord tundub, et kultuuriüritusi vaadatakse vaid hotellide täitumuse aspektist. Aga vaja on jõudu anda kohalikule kultuuritegijale, kogukonnale, et väikestest algatustest tuleksid uued tegijad. Praegustest garaažibändi tegijatest kasvavad ehk tulevased suurfestivalide korraldajad, aga neile on vaja teadmist, et neid nii aktsepteeritakse kui ka toetatakse vajaduse korral. Kõikide nende gruppide, kihtide, minikogukondade juurde tuleb minna, mitte oodata, et nad tuleksid ja annaksid oma ideed ja mõtted kasutusse.

Kui kogukond tunneb rõõmu kultuurist ja sellest, mis siin linnas toimub, kandub see esindusürituste silmapaistvusele ja linna külaline adub erilist atmosfääri. Kui me suudame ettevalmistusprotsessi raames sõnastada eesmärgi, kuidas kultuuri kaudu anda jõudu kohalikule elanikule, pole edaspidi vaja muretseda järelkasvu ega sellepärast, et noored ei leia väljundit ja lahkuvad. Samuti vajavad jõudu aastakümneid rabanud tegijad. Et nad ei väsiks. See kogukonna kultuuritunde suurendamine, et jaksaks Euroopat vastu võtta ja meie kultuuri sinna saata, sobiks kokku kultuuripealinna mõttega.

Kas meil on šanssi? Kui otsust pole juba enne kusagil vaikimisi vastu võetud ja kui me suudame suurelt mõelda, kui osalejaskond on laiapõhjaline, kui staažikad tegijad tunnevad vajadust, on alati šanssi.

Proovima ju peab

Andres Tölp, kultuuriklubi Tempel juht

Andres Tölp. FOTO: PP

Muidugi. Proovima peab ju. Kuigi eelarve on suur, peame kandideerima ikkagi. Kui me vähemalt selle ära teeme, siis on meil olemas dokument, mida võib pidada hilisemaks kultuuri arengukavaks. Plaanitava visoonikonkurss loodav kava peab läbima auditi, mille eesmärk on üldse teha selgeks, kas Pärnu vastab kultuuripealinna standarditele. Kui läheb läbi, siis läheb. Kui mitte, siis on vähemalt mingi mõte olemas, mida kultuurivaldkonnas edasi teha.

Pärnu linna sõltuvus päikesest pikemas plaanis ei tööta

Mark Soosaar, Uue Kunsti Muuseumi juht

Mark Soosaar. FOTO: PP

Kui Tallinn võtab sel aastal vastu kaheksa miljonit turisti ja Riia rohkem, siis meie asume õnnelikult Tallinna–Riia teljel. Aga meil peab siin olema midagi, mida ei ole kummaski pealinnas.

Tallinnas ja Riias ei ole sellist Läänemere Veneetsiat ehk Läänemere kunstisadamat, mida me tahame siia ehitada ja kus on kõikide Läänemere-äärsete riikide kultuur koos. See muuseum tooks aasta läbi siia Läänemere ümbert kunsti- ja teaduserahva.

Samuti puuduvad Tallinnas ja Riias muuseumid, mis on maailma kunsti kogunud. Sealsed on seotud kohaliku maa ja rahva kunstiga. Aga meie oleme maailma kunsti korjanud. See on lisapõhjus, miks turist peaks teel Tallinnast Riiga Pärnusse sõitma ja siin peatuma. ​ Ürituste arvust küll ei piisa, sest Pärnu kultuurielu on hooajaline. Aga kui me suudame selle taseme saavutada, mis on kultuuripealinnaks saamisel vajalik, tõstab see meie külastatavust kaks korda. Ja selles valguses on meil võimalik tõsta turistide arvu aastal 2024 kahe miljonini aastas, mida tuleb pärast seda hakata hoidma. 20 miljonit eurot, mida on vaja kulutada, et saada kultuuripealinnaks, tasub igal juhul ära lisanduva miljoni turisti pärast.