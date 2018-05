Ajakirjanikud otse-eetris: Pärnumaa busside ühtne piletisüsteem ei sobi ministri plaaniga kokku

Keskküla avaldas kiitust Pärnumaa ühistranspordikeskuse praegusele plaanile viia Pärnu linn ja maakond üle ühtsele piletisüsteemile. “Eriti selles valguses, kus Pärnu linn on paisunud ülisuureks, ja üheeurone pilet, millega saab sõita nii maa- kui linnabussis ja ümber istuda, või kümneeurone kuukaart ei tohiks kellelgi üle jõu käia,” rääkis Keskküla. “Ministri plaaniga ei käi see paraku kokku.”

Erala leidis samuti, et selline ühtlustamine on hea idee ja lihtsustab inimese elu. “Kuulnud eile Vikerraadios ministri arvamust, jääb ta ikkagi seisukohale, et sellest rahast ei hakata ühegi linna transporti rahastama. Ning kui maakonnad ja linnad otsustavad sellise ühtse piletisüsteemi teha, nagu meil plaanis on, siis justkui tuleks seda piletiraha tagastama asuda ja sellest siis rahastatakse mingeid ühistranspordiga seotud uuringuid ja muud sarnast. Kui vaadata seda nüüd Pärnu ja Pärnumaa kontekstis, siis tundub see trahvi maksmisena selle eest, et sa ei lähe selle tasuta plaaniga kaasa.”