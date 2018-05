Ümbrikupalka maksab endiselt viiendik

Maakondade võrdluses jääb Pärnumaa keskele: enim pettusekahtlusi on Harjumaal (26,7 protsenti) ja vähim Ida-Virumaal (14 protsenti).

Ettevõtjad ise hindavad Eesti kaubandus-tööstus­koja tehtud uuringu järgi, et enim makstakse mustalt ehituses, majutuses ja toitlustuses. Uuringust selgub veel, et viimaste aastate jooksul on kasvanud nende ettevõtjate hulk, kelle hinnangul makstakse Eestis ümbrikupalka üha rohkem.