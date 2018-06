Kõhnema rahakotiga pered saavad kodutoetust

KredExi kommunikatsioonispetsialisti Joonas Kerge sõnutsi on toetus oluline, et parandada lasterikaste perede elamistingimusi.

SA KredExi abil avaneb lasterikastel peredel võimalus saada kodutoetust, mis on mõeldud madalama sissetulekuga leibkondadele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last. Toetuse eesmärk on elamistingimusi parandada ja selle maksimumsumma on 8000 eurot.