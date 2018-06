Buskerudi maavolikogu juht pälvis Pärnumaa vapimärgi

Pärnu maavalitsuse ja Buskerudi maavolikogu koostöö algas 1991. aastal. 27 aasta jooksul on ellu viidud mitusada projekti tuhandete inimeste osalusel. Ryberg on olnud koostöös osaline 1994. aastast.

Viimastel aastatel on aktuaalne teema olnud sotsiaalne tõrjutus, erivajadustega noored, pagulased. Buskerud alustas erimetoodika – sotsiaalse konstruktsionismi rakendamist oma koolis AIB. Vastavat metoodikat on Pärnumaa inimesed käinud vaatamas nii Norras, kui seda on siin tutvustatud. Buskerudi AIB patroon on Norra kroonprints Haakon.