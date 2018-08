Koidula pargis peetakse rinnapiimapiknikku

Sünni ja imetamise tugiühingu imetamisnõustaja Riinu Verlin, kes on üks ürituse korraldajatest, rääkis, et plaanis on korraldada avalikus ruumis vestlusring, kus käsitletakse põhalikult beebi imetamist avalikus kohas. “Tundub, et väljaspool kodu imetamine on paljudele emadele keeruline just ümbritsevate suhtumise tõttu või siis tundub, et suhtutakse taunivalt,” lausus Verlin. Seega, üks eesmärke on imetavaid emasid julgustada ja näidata, et lapse toitmiseks ei pea põõsasse või tualetti pugema.