Keskkonnaamet: teavitage kuivalejäänud veekogudest ja hukkunud kaladest

„Pikalt kestev põud ja kõrge veetemperatuur on pannud vee-elustiku kohati väga raskesse olukorda, põua tõttu on osa vee-elustiku hukkumine paratamatu. Üldjuhul ei jää kuivalejäänud kalad ka inimese sekkumisel ellu, küll aga on võimalik päästa jõevähke,” selgitas keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.