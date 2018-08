Kolmapäeval, 8. augustil kell 14.00 annab kaitseväe orkester Pärnus Koidula pargis kontserdi, mis on pühendatud toetuse väejuhatuse 100. aasta tähistamisele. Kontsert on tasuta ning Koidula parki on ligi tund kestvale üritusele oodatud kõik huvilised.