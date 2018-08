„Suvekuud on lastega peredele kõige mugavam aeg kolimiseks, et uut õppeaastat alustada uues lasteaias või koolis. Samuti võib arvata, et elanike arvu kasvu taga on soodsam bussipileti hind Pärnu sissekirjutusega elanikele,” kommenteeris abilinnapea Rainer Aavik Pärnu elanikkonna erakordset kasvamist.