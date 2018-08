Galerii: Manijal käivad komöödia "Mehed" võtted

Kordemets lisas, et näidend “Mehed” räägib ju tegelikult rohkem ikka naistest. “Seda filmistsenaariumiks kohandades püüdsin mõelda sellele, mida naised vahel valesti teevad,” seletas ta. “Mida annab valesti teha, et mõnikord hakkab meestele tunduma, et nad on lõksus, kust tahaks pääseda? Isegi, kui tegelikult ei taha. Nii kodus kui tööl. Miks meile vahel tundub, et armastuse asemele kolib koosellu sisse rutiin, et ükskõik kui huvitavasse töösse hiilib tüdimus?”