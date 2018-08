Pärnakatelgi on nüüd klubivuti superkarikatega selfid

Annetusi kogus “Kingitud elu” vähiravifond. Tänavsuu avaldas, et seitsme mängu piletitulust ja vaheaegade oksjonitest kogunes fondile ligi 6000 eurot. Lisaks annetuskastidesse poetati üle 1500 euro. Paljud otsivad võimalusi saada veel maailmaklassi jalgpallilahingule Lilleküla staadionil, kus lähevad vastakuti Real Madrid ja Atletico Madrid, kuid mille piletid on läbimüüdud. “Kingitud elu” facebooki lehel on käimas heategevuslik oksjon, kus enampakkumisel on mängu VIP piletid.