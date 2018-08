Piltuudis: ristluslaevaga Serenissima Pärnu jõudnud turistid läksid kartulit võtma

Nagu traditsiooniks on saanud, tervitas tulijaid orkester ja kesklinna kaid kattis punane vaip.

Serenissima asus teele Stockholmist ja külastab merereisil Helsingit, Peterburi, Tallinna, Saaremaad, Pärnut, Riiat, Klaipedat, Gdanski, Sassnitzi, Lübecki, Kieli, Brügget ja lõpetab reisi Inglismaal Doveris. Leavafirma kodulehel on sellise reisi hinnaks märgitud ligemale 6350 eurot. Tänavusel reisil on koolitajatena kaasas kaks tunnustatud endist endist briti mereväe kõrget ohvitseri, kes reisijatele merereisi ajal loenguid peavad.

Serenissima külastas samasugusel tuuril Pärnut mullugi. Siin on tänavu kahel korral peatunud ka ristluslaev Island Sky. Kokku tutvub suvepealinnaga sel aastal ligemale 300 kruiisituristi ehk niisama palju kui mullugi.

Kui kõik kavakohaselt läheb, on suuremat laevaturistide arvu oodata 2019. aastal. Järgmisel suvel 26. juulil väisab Pärnut ristluslaev Deutschland, mis on 175 meetrit pikk ja 24 meetrit lai ning mahutab 600 reisijat.

“Tuleval aastal loodame vastu võtta üle viie ristluslaeva,” ütles AS Pärnu Sadama nõukogu liige Kaspar Kokk mais. “Kui turistide arv tõuseb 1000 kanti, on see juba mingi number.”