Veelinnujahile tulnud Itaalia turistid kütavad taas Kihnus kirgi

Eile alanud veelinnujahi hooaeg on taas kired lõkkele löönud. Eriti tuliselt on kirgede torm puhkenud Kihnus, kuhu on saabunud esimesed Itaalia jahituristid, kelle varem sotsiaalmeediasse jõudnud poseeritud fotod jalge ette kuhjatud jahisaagiga on paljusid nörritanud.