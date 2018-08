Pärnumaale kavandatakse kaht uut looduskaitseala

Nepstemurru looduskaitseala moodustatakse praegu kaitse all samanimelise hoiuala põhjal, sellega ei liideta uusi alasid ega vähendata senist pindala. Nepste looduskaitseala on kavas moodustada Laiksaare looduskaitseala, Nepste hoiuala, Laiksaare männiku ja Rannametsa jõe lammimetsa põhjal, liites nendega metsavajakute kaitseks loodud alad. Kaitstava ala pindala suureneb 466,4 hektari võrra.

Nepste kaitseala tuleb tervikuna riigimaale, eraomanikele piiranguid ei kaasne ja vajadus kompensatsiooni järele puudub. Nepstemurru kaitsealal on 15,4 hektarit eraomandis maid. Need jäetakse piiranguvööndisse ja maaomanikel tuleb arvestada, et metsamajandamise suhtes on kehtestatud teatavad erisused, näiteks on seal keelatud ehitustegevus.

Hüvitamaks piirangutega kaasnevat, jääb kehtima 50protsendine maamaksusoodustus. Peale selle saab taotleda erametsamaa toetust 60 eurot hektari kohta aastas.

Nepstemurru hoiualast on vaja moodustada looduskaitseala, et tagada Eestis seni ebapiisavalt kaitstud laane, salu ja sooviku säilimine. Metsade senisest rangema kaitsega tagatakse ala metsakoosluste püsimine. Samuti on tähtis kaitse-eesmärk lisada hea esinduslikkusega aruniidukooslus, mis on liigirikkuse hoidja ja osa mitme liigi elupaigast. Peale selle lisatakse kaitsealuste liikide hulka Euroopas väheneva arvukusega äärmiselt ohustatud mardikaliik väike-punalamesklane.

Nepste looduskaitseala eesmärk on säilitada eluslooduse mitmekesisus, väärtuslikud metsakooslused ja hoida kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Näiteks: soostuvad ja soo-lehtmetsad, laialehelised lammimetsad, must-toonekurg, karvasjalgkakk ja laanerähn. Et kõik kaitsealused metsad looduslikus seisundis säilitada, on kavas keelata kogu alal metsaraie. See on oluline liikide elupaikade säilimise seisukohast, üks selliseid on must-toonekurg.