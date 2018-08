Erinevus mediaanpalga ja statistikaameti (SA) keskmise palga arvutamisel

1. Tasuliigid – SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahalist ehk loonustasu, ebaregulaarseid preemiaid ja lisatasu. MTA ei avalda keskmist palka, vaid isiku kohta tehtud väljamakseid, mis on seotud töösuhtega.2. Ajaline nihe – SA andmed on tekkepõhised, MTA andmed kassapõhised. Näiteks augustis teenitud palk läheb SA arvestuse kohaselt augusti arvestusse, ent MTA puhul septembrisse, millal see välja makstakse. Samuti juhul, kui töötajale makstakse välja korraga kahe kuu palk (või palk ja puhkuseraha), kajastub see SA palgastatistikas tekkepõhisuse tõttu õigesti, kuid MTA andmete järgi sai töötaja kätte tavapärasest kaks korda suurema väljamakse.3. Töötajate arv – osalise ja täistööajaga töötajate palga võrdlemiseks taandab SA töötajate arvu täistööajale. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv arvutatakse: täistööajaga töötajate arv + osalise tööajaga töötajate arv, arvestatud proportsionaalselt töötatud ajaga, näiteks kaks poole koormusega töötajat arvestatakse ühena. Brutokuupalkade kogusumma jagatakse täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga. MTA võtab arvesse kõik inimesed, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata sellest, kas väljamakse on inimesele tehtud osalise või täistööaja eest. MTA andmetes on töötajate arv kasvav, see tähendab iga tööturul käinu on arvel, sõltumata tööturul veedetud ajast, näiteks kas kuu või 12 kuud. Andmete aluseks on võetud maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 (väljamaksed koodiga 10, 12, 13, 15), deklareeritud väljamaksete kogusumma jagab MTA inimeste arvuga, kellele väljamakseid on tehtud.