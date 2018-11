Keskkonnaamet kinnitas kodumaiseid taimi ohustava võõrliigi ohjamiskava

Keskkonnaamet edastas, et verev lemmalts (Impatiens glandulifera) on Euroopa üks agressiivsemalt tungivaid võõrtaimeliike, mille kodu on Indias ja Himaalajas. Eestis asustab ta peamiselt veekogude kaldaid ja niiskeid servakooslusi ning on viimase 13 aastaga levilat märkimisväärselt suurendanud. Suure kasvu ja paljunemisviisi tõttu levib taim kiiresti ning tõrjub ülejäänud taimeliigid kooslusest välja, mõjudes halvasti meie liigirikkusele ja haruldastele liikidele.