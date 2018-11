Kesklinna tenniseklubi juhatuse liige Avo Jamnes tõdes, et hoolimata Tammsaare puiestee 39 tennisehallist napib Pärnus siseväljakuid.

Jamnes nentis, et praegu tegutseb suvepealinnas kolm tennisekooli, kus treenib ligikaudu 300 last, peale selle hulk harrastajaid, kelle talvised harjutamistingimused on piiratud või puuduvad üldse.