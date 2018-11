Laadi sild vajab remonti

Männiku jutu järgi on praegu peatähtis rekonstrueerida 33 meetri pikkune sild veskikanali osas, mille seinad on kanali poole kaldu, osaliselt varisenud ja võivad ulatuslikult kanalisse variseda ning kalade ligipääsu sulgeda.

Sild rajati omaaegse vesiveski tarbeks, säilinud on vaid veskikanal ja 16 meetri laiune eriprofiilülevool silla all. Veskikanali ja paisu kohale ehitatud silda on Reiu jõe ületamiseks kasutatud aastakümneid, terasest kandekonstruktsiooniga sild ehitati puitsilla asemele 1980. aastatel ja puitplatvormi prusse on vahetatud enam-vähem iga kaheksa aasta tagant.