Ülekütmine ajas leegid korstnasse ja maja suitsulõhna täis

Laupäeval kell 20.14 said päästjad väljakutse Kivi tänava hoonesse, kus teataja sõnutsi olid korstnas katla kütmise ajal leegid ja majas suitsulõhn.

Päästeamet paneb majaomanikele südamele, et kutseline korstnapühkija peab eramu kütteseadmeid hooldama vähemalt kord viie aasta jooksul.

“Hoone küttesüsteem on vaja sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata, kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid,” märkis Lääne päästekesksuse pressiesindaja Maris Moorits.