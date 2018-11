Kantsler nõuab linnalt Audru ringraja müraga võitlemist

Õiguskantsler viitab linnavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus sätestatud müravähendamise nõuetele, mida aga ringraja omanikud pole täitnud. “Ringraja lähiümbruse elanikel on õigus eeldada, et linn tagab planeeringus sätestatud nõuete täitmise. Linn peab detailplaneeringuga arvestama nii ehitus- ja kasutusluba andes, avaliku ürituse luba andes kui detailplaneeringu järgimise üle järelevalvet tehes,” leiab Madise.

Kantsler juhib linnavalitsuse tähelepanu sellele, et teisi isikuid oluliselt häiriva müra tekitamine on keelatud, taluma peab vaid müra, mis on tekitatud omavalitsuse loal ehk näiteks kooskõlas detailplaneeringuga või avaliku ürituse loa alusel. “Järelikult tuleb ka siis, kui mõõtmistulemused näitavad, et müra jääb normi piiresse, rakendada detailplaneeringus lubatud müra vähendamise abinõusid,” lisab ta.