Nooruse majas tulevad jutuks eestlaste pulmakombed

„Meie eesmärk ongi näidata, et tänapäeva pulmaski saab jätkata vanu traditsioone,“ rääkis Burk, kelle hinnangul kardetakse, et iidsed kombed näivad külalistele võõrad.

„Selliseid sündmusi ja meie pärimuskommete suhtes teadlikkust tõsta on tarvis, et säilitaksime oma juured,“ leidis Burk. „Ma ei arva, et meil tuleb elada minevikus ja traditsioonilisi elemente alati kasutada. Kuid edasi liikudes peame aduma, kes me oleme, kes ja mis on meid kujundanud ja kuhu liigume.“