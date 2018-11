Šaakalid poseerivad rajakaamera ees iga päev

„Šaakalikaamera asukoha valikuga on tõesti hästi läinud, ei ole möödunud päevagi, kui šaakalid poleks sattunud kordagi kaamera ette,” märkis zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt. „Näib, et kaamera paikneb loomade raja ääres, millel nad patrullivad ööpäeva jooksul mitu korda.”

„Kui šaakalid vaateväljast kaovad, on üsna pea platsis rebased ja vastupidi, nõnda nad siin pimedas “saevad”,” kõneles Hunt. „Väike maius kivi taga pakub neile huvi ja aitab muidugi elukatel siin pisutki kauem paigal püsida.”

Hundi sõnutsi võib paarinädalase kogemuse põhjal järeldada, et šaakalid alustavad praegusel aastaajal oma reidi veidi enne kella 16 ja lõpetavad kuue paiku hommikul. „Ühel tuulevaiksemal ööl käisid šaakalid kaamera ees nuusutamas või sörkisid niisama eest läbi seitse korda ja rebased viis korda,” meenutas zooloog.

Šaakalite asurkond sai Eestis alguse 2010.–2011. aastal siia rännanud isenditest. Nüüdseks on Eesti šaakalite leviala põhjapoolseim tipp. Läänerannikul kaitset pakkuvad roostikud ja kadastikud on osutunud neile sobivaks elupaigaks ja nad on siinsete oludega hästi kohanenud. Leedus ja Lätis, kus sellised rannikukooslused puuduvad, pole šaakalid suutnud kanda kinnitada.