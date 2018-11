Naiste tugikeskuse hanke võitis senine teenusepakkuja

Lõppevaks aastaks oli Pärnumaa hanke summa 42 000 eurot. Tulevaks aastaks on teenuse pakkumiseks planeeritud 63 000 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna peaspetsialisti Andrea Kingi selgituse kohaselt on eelarve tõus tingitud sellest, et teenus on osutunud väga vajalikuks ning üha rohkem naisi julgeb pöörduda naiste tugikeskuste poole ja paluda abi.