Prokurör nõudis purjuspäi kraavi sõitnud ekspolitseinikule tingimisi vangistust

Mullu detsembris avalikkuse suure tähelepanu alla sattunud juhtumi puhul väärib märkimist, et süüalune Keity Liivakivi ei eitagi joobes roolisolemist, kuid kinnitab, et kriminaalne joove tekkis alles pärast sõidukijuhtimist manustatud napsust.

Mitu argumenti, mis kaitsja Indrek Sirk on esile toonud, pole süüdistaja arvates sugugi veenvad. Näiteks ei leitud auto läbiotsimisel alkoholipudelit. Liivakivi väitel avastas ta pudeli aga kotist, mille kuu aega pärast juhtunut autost kätte sai. See aga, et naine pika aja jooksul kotti ei vaadanud, on süüdistaja sõnutsi eluliselt ebausutav: seal olid ju tema isiklikud asjad.