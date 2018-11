Konverentsil räägiti laste heaolust ja perevägivallast

“Üheksa aastat tagasi alustasime kuue naisega lähisuhtevägivalla probleemidega tegelemist ja me ei teadnud, kas me suudame ja oskame,” avas konverentsi Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld, kes nentis, et praegu tehakse linna tugikeskuses tööd küll natuke omamoodi ja teistmoodi kui mujal tugikeskustes, kuid ta usub, et siiski edukalt.