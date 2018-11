Ketiapteek Tõstamaal kaob, aga uus alustab peagi

Apotheka kaubamärgi all tegutseva osaühingu Terve Pere Apteek juhatuse liige Kadri ­Ulla kinnitas, et apteegiteenuse osutaja Tõstamaal vahetub. See tähendab, et Apotheka asemele tuleb muu ravimimüüja. Firma esitas Pärnu linnavalitsusele avalduse Hariduse tänava ruumide rendilepingu lõpetamiseks ja soovib need üle anda juba 7. detsembril. Siiski ei õnnestunud saada vastust, mis päevast suure apteegiketi rohupood suletakse ja mis põhjusel see seal tegevuse lõpetab.