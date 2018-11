Galerii: MTÜ Pärnumaa Kodukant tunnustas aktiivseid ja säravaid kogukonnaliikmeid

MTÜ juhatuse liikme Tiina Heidemanni andmetel esitati sel aastal rohkem kandidaate kui varem: 14. “See ehk teebki tänuõhtu eriliseks. Kui enne on inimesed olnud ettepanekutega tagasihoidlikumad, siis tänavu on kogukond märganud, et tunnustuse väärijaid on palju,” tõdes ta.