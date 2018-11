Täiskasvanute gümnaasium arendab e-keeleõpet

Partnerid on ülikoolid Lätist ja Poolast ning erakeeltekool Tšehhist ja rahvaülikool Soomest. PTG on projekti juhtpartner ja arendustöödeks on aega kaks aastat. Esimene koostöökohtumine toimub Pärnus 26.–27. novembrini.

“Tänapäevane haridussüsteem on loonud võimaluse, kus õppimiseks ei pea õpetajad ja õpilased alati ühes ruumis viibima, vaid tunde saab teha veebiseminaride kaudu nii, et kõik osalejad asuvad eri kohtades,” lausus Ulla Lehtsaar.

PTG on e-õpet pakkunud kaks aastat ja praegu on e-klassides 54 õpilast. Tänu sellele kogemusele kool rahvusvahelisse projekti sattuski.

Projektile on saadud rahastust Erasmus+ programmist ja see kannab pealkirja “Teachers in the Distance”.