Politsei tabas Pärnus paari tunniga üle 20 liiklushuligaani

„Oleme Pärnus sel aastal ka varasemalt kontrollinud turvavarustuse korrektset kasutamist ja üldiselt on siiani selles osas olnud üldine pilt päris hea,“ rääkis Murumaa. „Täna aga tabasime mitu autojuhti, kes polnud endale miskipärast turvavööd peale pannud. Mitmed juhid ütlesid, et nad unustasid seda teha. Autosse istumisel peab turvavöö kinnitamine olema elementaarne tegevus, ilma milleta sõitu alustada ei tohi”.

„Just nädala alguses oli meil õnnetus Põhja-Pärnumaal Kangru külas, kus teelt sõitis välja kaubik ja selle tagaistmel istunud meestel ei olnud turvavöö kinni. Õnnetuse puhul aga muutuvad turvavööta inimesed ohtlikuks neile, kel on turvavöö kinnitatud, sest kinnitamata inimesed võivad autos otsa paiskuda teistele ja raskelt viga võivad saada just need, kellel on turvavöö kinni pandud,“ ütles Murumaa.