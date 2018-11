Nimelistele pinkidele määratakse kohad

Näiteks Haapsalus võib linnavalitsuselt tellida pargipingi koos graveeritud tahvliga ja see paigaldatakse soovija valitud asukohta. Haapsalus on 60 nimelist pinki.

Samasugust võimalust pakub Tartu linnavalitsus. Tallinnas on Nõmme linnaosas nimelised pingid omaaegsetele linnapeadele ja kirjanikele. Viljandis paikneb kolm nimelist pinki. Pärnu kohta ütleb seletuskiri, et “paigaldatud on mõned nimelised pingid”.