Baltimaades on Ecobirch suurim kasest kilpide tootja. Ettevõtte juht Gert Rahnel sõnas, et tegelikult ei ­leidu neil kasekilpide valmistamises konkurente Euroopaski, ent maailma mõistes on tegu pigem nišitootega.

Rahnel kõneles, et palju toodangut müüakse USAsse, liimitud toodetest umbkaudu 60 protsenti. Peamiselt ­lähetatakse mere taha kasest töötasapindu nii köögimööblile kui muu sisustuse tarvis. Ecobirchi sealsed kliendid on ehituspoed. “Pea kõigisse USA suurematesse kettidesse müüme,” märkis ta ja täpsustas, et suuremaid ehitus­kaupa pakkuvaid jaekette on kolm.