Eile tühistatud reisiparvlaeva Kihnu Virve väljumiste nimekiri pikeneb täna kella 10se Kihnu–Munalaiu sõidu ja kella 14.30ks planeeritud Munalaiu–Kihnu sõiduga. Häireid võib esineda ka väljumistes Kihnu–Munalaid kell 16.15 ja Munalaid–Kihnu kell 19.30. Tühistatud on lõunased väljumised Munalaiust Manilaiule ja tagasi.

Et tugev tuul prognoosi järgi ei vaibu, võib mandri ja saarte vaheline laevaliiklus olla häiritud hommegi.

Kihnu muuseumi juhataja Maie Aav ütles, et Jõnnu mälestuspäev ei jää tuulise ilma tõttu ära. “Teeme asjad ära natuke teisiti. Plaanitud ettekandeid me kuulata ei saa, kuid kohale on lubanud tulla vanad Kihnu laevakaptenid, kellega vestlusringis võrdleme praeguseid ja ammuseid meremehi. Paneme naistega küünlad ja laulame mälestuseks Jõnnu haual,” lausus Aav.