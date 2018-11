Ajakirjanikud rääkisid raadiosaates peksust ja perearstidest

Ajakirjanikud tõdesid, et sõnadelt kähmlusele üleminek Eesti poliitilist kultuuri heast küljest ei iseloomusta. “Kahjuks on nii, et mina pole kuulnud, nagu oleks keegigi EKRE liikmetest tauninud käitumist Tarandi suhtes,” ütles Habakukk. Siiski leiti, et Tarand läks sõjakas meeleolus meeleavaldajaid provotseerides konflikti ehk sai, mida küsis.