Kohaletulnud said osaliseks suurejoonelisele vaatemängule. Mööda Rüütli tänavat marssis mitukümmend punakuube lasteparki, kus hakatuseks näitasid oma oskuseid Janne tantsuinglid, misjärel jõulumeeste aasta tähtsündmus pidulikult avati. "Jõulutaadid on saabunud linna ja jõuluvanade konverents võib alata," teatas jõuluvana Ärni.

Rüütli tänaval algas täpselt kell 13.18 pressikonverents, mis tekitas jõuluvanadeski elevust, sest seal võidakse neilt kõiksugu asju küsida. Arutelu käis seekord näiteks selle üle, kas jõuluvana kostüüm võiks olla roheline või kollanegi. Ja kas ei võiks jõuluvanade ringiliikumise ajal liikluskorraldust muuta? Ehk kui valgusfooris on punane tuli, kas siis jõulutaadid – kellele see värv on nii oluline ja lubav – võiksid punase tulega edasi minna. Täna selgus, et punasega peaksid kõik siiski seisma jääma ning jõulukuuse värv roheline on see, millega ka jõuluvanad arvestama peavad.