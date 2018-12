Galerii: Pärnus kuulutati välja advendiaeg

"Tänane küünal, see esimese advendipühapäeva küünal, on lootuse ja ootuse sümbol. Teine küünal, mida süütame tuleval pühapäeval, on armastuse sümbol, nii nagu pühakiri ütleb "sest nõnda on jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud pojale anda". Kolmandal pühapäeval süüdatakse küünal, mis ei ole nii violetne vaid pigem roosa, ja see on rõõmu sümbol, sest siis põleb juba kolm küünalt: valgus on suurem, kui pimedus," lausus Taremaa.