Galerii: Kirjanik Leelo Tungal avastas Pärnus imelapsed

„Imelaps on mõtlemapanev muinasjutt kiirustavast tänapäevast, kus reaalsuse kaotanud vanemad püüavad oma laste kaudu teostada enda täitumata jäänud unistusi ja ambitsioone, kuid nad ei mõtle sellele, milline on selle hind ja tagajärg. Samas on lavalool ilus lõpplahendus ning Jana Trink Erakooli näitetrupp tõi etenduse lavale nagu omapoolse jõulukingituse väikestele ja suurtele vaatajatele.